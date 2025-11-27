ADOPTE UN JULES.COM – ADOPTE UN JULES COM – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

ADOPTE UN JULES.COM – ADOPTE UN JULES COM Début : 2026-01-16 à 21:00. Tarif : – euros.

De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner.Il était une fois, 3 filles superbes qui avaient décidé d’expliquer à toutes les célibataires comment ne plus jamais se sentir seules sous la couette.L’une Clara était plutôt grande gueule , l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée…Elles vont diront tout !Comment chasser le mâle sur internet… Ne pas coucher le 1 er soir… Choper la perle rare… Se mettre la belle mère dans la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout, bien le tenir en laisse !Une comédie légère pour les filles et les garçons qui ont de l’humour !Auteur : Elisa Valentin, André GastonArtistes : En alternance : Caroline Gosset, Maud Louis, Emie Besson-Dubreuil, Guillemette de Courville

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42