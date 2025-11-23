Adopte un monde : un voyage en 12 photos et un geste solidaire à Paris Kawaa Daumesnil Paris

À travers 12 photos de son tour du monde de 2016, Valentina célèbre les 10 ans d’un voyage transformateur, celui qui a changé sa façon de voir le monde – et la vie.

De l’Île de Pâques à Kyoto, des backwaters en Inde à la Patagonie, chaque image raconte une rencontre, une émotion, une façon d’adopter le monde… autrement.

Et vous, quel a été le voyage qui a changé votre vie ?

Vernissage – mercredi 7 janvier à partir de 19h00

Une soirée conviviale et inspirante autour du voyage et du lien humain :

→ Présentation de l’expo, mini-conférence, quiz ludique, atelier participatif et discussions autour d’un verre.

Un moment pour partager, rêver et voyager sans bouger de Paris.

Finissage – vendredi 30 janvier à partir de 18h30

Pour clôturer en beauté, une dernière escale pleine d’enthousiasme :

→ Animations, échanges et un concert folk pour prolonger le voyage en musique et en douceur.



☕ Une exposition solidaire

Parce qu’« adopter un monde », c’est aussi prendre soin du nôtre, chaque photo vendue permettra d’offrir un repas suspendu chez Kawaa aux personnes en situation de précarité, via l’association La Cloche.

12 photos, 12 repas chauds. Chiche ?



—————————————

Exposition visible du 7 au 30 janvier 2026 au Kawaa Daumesnil

Thématique : Voyage (intérieur et extérieur)

Organisatrice : Valentina Stan – exploratrice des possibles et grande rêveuse. A travers ses projets, elle a à coeur d’ouvrir le champs des possibles et encourager chacun·e à passer à l’action pour s’épanouir pleinement.

⏰ Horaires :

– vernissage le 7 janvier de 19h00 à 21h30

– finissage le 30 janvier de 18h30 à 20h00

Tarif : évènement ouvert à toutes et à tous – minimum une consommation par personne pour soutenir le lieu

C’est avec une immense joie que Valentina Stan vous invite à découvrir sa toute première exposition photo solidaire « Adopte un monde », présentée au Kawaa Daumesnil du 7 au 30 janvier 2026.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit sous condition

Entrée libre, avec une consommation recommandée pour soutenir le lieu.

Public jeunes et adultes.

Kawaa Daumesnil 24, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://linktr.ee/valentinastan hello@valentinastan.com