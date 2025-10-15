Adopte une plante LOURDES Lourdes

Adopte une plante LOURDES Lourdes mercredi 15 octobre 2025.

Adopte une plante

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 13:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Les agents des Espaces verts proposent aux citoyens de récupérer des plants, mais également de les retrouver en un point précis, mercredi 15 octobre 2025 de 10 h à 13 h.

Le but est de nous rencontrer et de donner des conseils sur mesure, d’informer aussi les Lourdais sur les variétés à privilégier dans notre région, peu consommatrices en eau par exemple. Nous serons présents pour expliquer et répondre aux questions , explique le responsable du service des Espaces verts.

Une initiative qui rejoint les objectifs du permis de végétaliser, pour inciter les habitants à participer à la végétalisation de la Ville en plantant sur l’espace public.

Avis aux jardiniers amateurs, aux passionnés, aux curieux, à ceux qui sont tentés par le permis de végétaliser, et rendez-vous mercredi 15 octobre au Jardin des Tilleuls !

.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Green Spaces agents are offering citizens the chance to collect plants, but also to find them at a specific point, on Wednesday October 15, 2025 from 10 a.m. to 1 p.m.

« The aim is to meet up and give advice, as well as informing the people of Lourdais about the varieties that are best suited to our region, for example, those that consume little water. We’ll be on hand to explain and answer any questions, » explains the head of the Green Spaces department.

This initiative is in line with the objectives of the greening permit, which encourages residents to participate in the greening of the city by « planting » in public spaces.

All amateur gardeners, enthusiasts, the curious and those tempted by the greening permit are invited to visit the Jardin des Tilleuls on Wednesday October 15!

German :

Die Mitarbeiter des Grünflächenamts bieten den Bürgern am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, von 10.00 bis 13.00 Uhr die Möglichkeit, Setzlinge nicht nur zu sammeln, sondern auch an einem bestimmten Punkt wiederzufinden.

« Das Ziel ist es, uns zu treffen und maßgeschneiderte Ratschläge zu geben und die Einwohner von Lourdes über die in unserer Region bevorzugten Sorten zu informieren, die z. B. wenig Wasser verbrauchen. Wir werden anwesend sein, um zu erklären und Fragen zu beantworten », erklärt der Leiter der Abteilung für Grünflächen.

Diese Initiative entspricht den Zielen der « permis de végétaliser » (Begrünungserlaubnis), die die Einwohner dazu anregen soll, sich an der Begrünung der Stadt zu beteiligen, indem sie auf öffentlichen Flächen « pflanzen ».

Hobbygärtner, Gartenliebhaber, Neugierige und alle, die sich von der Bepflanzungserlaubnis angesprochen fühlen, sollten sich am Mittwoch, den 15. Oktober, im Jardin des Tilleuls einfinden!

Italiano :

I responsabili degli Spazi verdi offrono ai residenti la possibilità di raccogliere le piante e di trovarle in un luogo specifico mercoledì 15 ottobre 2025 dalle 10.00 alle 13.00.

« L’obiettivo è che le persone ci incontrino e ci diano consigli su misura per le loro esigenze, oltre a informare gli abitanti di Lourdes sulle varietà più adatte alla nostra regione, come quelle che consumano poca acqua. Saremo presenti per dare spiegazioni e rispondere a tutte le domande », spiega il responsabile del dipartimento Spazi verdi.

Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi del permesso di rinverdimento, che incoraggia i residenti a partecipare al rinverdimento della città « piantando » negli spazi pubblici.

I giardinieri dilettanti, gli appassionati, i curiosi e coloro che sono tentati dal permesso di rinverdimento sono tutti invitati al Jardin des Tilleuls mercoledì 15 ottobre!

Espanol :

Los responsables de Espacios Verdes ofrecen a los residentes la posibilidad de recoger plantas y encontrarlas en un lugar específico el miércoles 15 de octubre de 2025 de 10.00 a 13.00 horas.

« El objetivo es que la gente nos conozca y nos dé consejos adaptados a sus necesidades, así como informar a los habitantes de Lourdes sobre las variedades que mejor se adaptan a nuestra región, como las que consumen poca agua. Estaremos allí para explicar las cosas y responder a cualquier pregunta », explica el responsable del departamento de Espacios Verdes.

Esta iniciativa se inscribe en los objetivos del permiso de reverdecimiento, que anima a los habitantes a participar en el reverdecimiento de la ciudad « plantando » en los espacios públicos.

Los aficionados a la jardinería, los entusiastas, los curiosos y los tentados por el permiso de reverdecimiento están todos invitados al Jardin des Tilleuls el miércoles 15 de octubre

L’événement Adopte une plante Lourdes a été mis à jour le 2025-09-19 par OT de Lourdes|CDT65