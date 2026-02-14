Adopter la bonne posture : on n’achète pas tous les jours une ferme !, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers

Adopter la bonne posture : on n’achète pas tous les jours une ferme ! Jeudi 5 mars, 18h30 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire

Au programme

Alors comment ne rien oublier ? Quelles questions poser, comment optimiser la visite sans paraitre trop « curieux », comment développer un capital confiance avec vos interlocuteurs et quelles informations devez-vous également transmettre ?

« On n’a pas 2 fois l’occasion de faire une bonne première impression » et ce feeling de la première rencontre contribue à développer une ambiance propice aux échanges ultérieurs.

Pour vous aider à réussir cette première rencontre, la Chambre d’agriculture organise des réunions sur ce thème. Ce sera l’occasion de :

lister les points clés à aborder lors de votre première visite et la façon de les traiter,

développer les clés d’une communication efficace afin d’optimiser vos échanges avec le cédant.

Organisées en webinaire, ces réunions se déroulent de 18 h 30 à 20 h. Pour vous assurer d’avoir une place, inscrivez-vous !

Intervenante

Anne-Claire COPLEUTRE, conseillère Installation, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Évènement digital – Chambre d'agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Adopter la bonne posture lors d’une première visite de ferme est cruciale. On rencontre pour la première fois le potentiel cédant avec qui on fera peut-être affaire.

