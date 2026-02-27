Adopter un petit mammifère de compagnie Maison de l’animal Paris

Vous souhaitez acquérir un hamster, un cochon d’Inde, une souris, un chinchilla ou un lapin ?

Ces petits animaux de compagnie ont des besoins propres et présentent des contraintes qu’il vaut mieux connaître avant d’adopter.

Les intervenants vous présenteront les caractéristiques de différents petits animaux de compagnie, ils vous expliqueront comment accueillir votre nouveau compagnon en veillant à son bien-être, et répondront à toutes vos questions.

Intervenants :

L’association White Rabbit récupère des petits animaux de laboratoire et les propose à l’adoption.

L’association Adopte un rongeur recueille et soigne les hamsters et les cochons d’inde abandonnés, et les propose à l’adoption.

La Petite Ferme de Thoury est spécialisée dans la médiation animale et dans la préservation de races menacées.

Une table ronde et un temps d’échange avec des associations et professionnels pour tout savoir avant d’adopter un rongeur ou un lapin de compagnie.

Le samedi 07 mars 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T17:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire

