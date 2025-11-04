ADOPTION INTERNATIONALE, UN SCANDALE PLANÉTAIRE — DÉBAT avec l’association S’ÉVEILLER Cinéma du TNB Rennes Mardi 4 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Séance suivie d’un débat avec l’association des étudiant·es rennais·es S’Éveiller autour de l’adoption à l’international, en présence de la réalisatrice et de la présidente du RAIF

ADOPTION INTERNATIONALE, UN SCANDALE PLANÉTAIRE de Christine Tournadre et Sonia Gonzalez

Adoptés dans l’enfance à l’étranger, ils se démènent aujourd’hui pour retrouver leurs parents biologiques, dont ils ont été séparés dans l’illégalité. Une enquête glaçante sur les dérives criminelles d’un lucratif commerce et les failles dans la protection des droits des mineurs.

1h31, France, 2024

Séance suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Christine Tournadre et d’Emmanuelle Hébert, présidente de l’association RAIF (Réseau des Adoptés Internationaux en France).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T22:30:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4039

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine