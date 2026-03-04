Adoption, Le Dôme Cinéma, Albertville

Adoption Dimanche 15 mars, 16h15 Le Dôme Cinéma Savoy

Le Dôme Cinéma 135 Place de l'Europe, Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

Rétrovision – Kata, une ouvrière en usine dans la Hongrie des années 1970, désespère de convaincre son amant Joska, de lui faire un enfant. Elle fait la rencontre d’Anna, une jeune délinquante aban… Le Dôme Cinéma Adoption