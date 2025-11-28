ADOS.COM PARENTS EN PLS – ADOSCOM PARENTS EN PLS – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

ADOS.COM PARENTS EN PLS – ADOSCOM PARENTS EN PLS Début : 2025-12-20 à 17:00. Tarif : – euros.

C’est la fifille à son papa, sa princesse… Mais rapidement elle s’est transformée en ado !Et là tout se complique ! Pas facile tous les jours la cohabitation entre ados et parents, mais c’est une aventure à ne pas louper. Deux générations qui ne se comprennent pas toujours mais qui se complètent tellement bien.Venez donc partager le quotidien de cette ado et de son papa pour des scènes qui ne seront pas sans vous rappeler ce que vous vivez à la maison… Pour le meilleur et pour le rire !Un spectacle pour toute la famille !

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42