Ados : Dernière visite du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Ados : Dernière visite du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 16:30 – 18:30

Gratuit : non 2€50 à 10€ • Tarifs : enfants habitant Nantes Métropole : 5€, enfants hors Métropole : 10€, Carte Blanche : 2,5€• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr Etudiant, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 14

Dernière visite du Muséum pour les ados de 11-14 ans le mercredi 8 octobre à 16h30Avant sa fermeture, le Muséum te livre ses derniers secrets.• Durée : 2h• Tarifs : enfants habitant Nantes Métropole : 5€, enfants hors Métropole : 10€, Carte Blanche : 2,5€• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr• Réservation sur la billetterie en ligne sur https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home ou au 02 40 41 55 00 ou sur le Pass Culture

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home