Ados et mangas Bibliothèque Cerizay

Ados et mangas

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-20 2026-06-05

Tu kiffes les mangas, les romans qui te tiennent en haleine et les BD qui te font voyager ? Alors, rejoins le club !

Ados (10-14), sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

