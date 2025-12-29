Ados et mangas Bibliothèque Cerizay

Ados et mangas Bibliothèque Cerizay vendredi 6 février 2026.

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-06
fin : 2026-03-20

2026-02-06 2026-03-20 2026-06-05

Tu kiffes les mangas, les romans qui te tiennent en haleine et les BD qui te font voyager ? Alors, rejoins le club !
Ados (10-14), sur réservation.   .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 36 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

