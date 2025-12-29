Ados et mangas Bibliothèque Cerizay
Ados et mangas
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-06
fin : 2026-03-20
2026-02-06 2026-03-20 2026-06-05
Tu kiffes les mangas, les romans qui te tiennent en haleine et les BD qui te font voyager ? Alors, rejoins le club !
Ados (10-14), sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
