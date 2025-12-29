Ados et mangas Bibliothèque L’Absie
Ados et mangas Bibliothèque L’Absie vendredi 20 février 2026.
Ados et mangas
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Tu kiffes les mangas, les romans qui te tiennent en haleine et les BD qui te font voyager ? Alors, rejoins le club !
Ados, sur réservation. .
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ados et mangas
L’événement Ados et mangas L’Absie a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais