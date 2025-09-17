Ados : Exploration du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Ados : Exploration du Muséum Muséum d’Histoire Naturelle Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 16:30 – 18:30

Gratuit : non 2€5 à 10€ • Tarifs : enfants habitant Nantes Métropole : 5€, enfants hors Métropole : 10€, Carte Blanche : 2,5€• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr Jeune Public, Etudiant

Animation spéciale 15-18 ans le mercredi 17 septembre à 16h30Tic-tac-tic-tac… Dans quelques mois le Muséum fermera ses portes pour se rénover entièrement. Mais avant cela le bâtiment te livre ses secrets et raconte son histoire dans cette exploration du sous-sol au grenier.• Durée : 2h• Tarifs : enfants habitant Nantes Métropole : 5€, enfants hors Métropole : 10€, Carte Blanche : 2,5€• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.frRéservation sur la billetterie en ligne sur https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home ou au 02 40 41 55 00 ou sur le Pass Culture

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home