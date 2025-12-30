ADOS Le Grand Point Virgule Paris

ADOS Début : 2026-03-07 à 14:30. Tarif : – euros.

Après 20 ans à conquérir les salles avec son humour décalé et ses musiques entraînantes, le spectacle ADOS revient au Grand Point-Virgule avec une nouvelle distribution ! Vous avez adoré les voir se perdre en forêt, Nif-nif, Naf-naf et Nouf-nouf s’attaquent à l’urbex ! Préparez vos lampes torches et vos tenues d’exploration, Lucile, Ylann et Léonard vous embarquent dans le monde merveilleux de l’adolescence ! Sur scène, ils chantent, ils dansent et vous font pleurer de rire ! Parents, courez voir ce spectacle en famille : occasion immanquable d’enfin mieux comprendre vos enfants ! Chers ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, ce spectacle est fait pour vous ! avec Ylann Gautheron, Lucile Benoit et Léonard Duc Mise en scène de Olivier Soliveres

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75