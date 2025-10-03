Ados sur tiktok, parent qui déblok Espace george Sand Saint-Quentin-Fallavier

Espace george Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-03

Bienvenue dans le monde fascinant et parfois déroutant des ados !!

Espace george Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr

English :

Welcome to the fascinating and sometimes confusing world of teenagers!

German :

Willkommen in der faszinierenden und manchmal verwirrenden Welt der Teenager!!!

Italiano :

Benvenuti nell’affascinante e talvolta confuso mondo degli adolescenti!

Espanol :

Bienvenido al fascinante y a veces confuso mundo de los adolescentes

L’événement Ados sur tiktok, parent qui déblok Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère