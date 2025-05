ADOS SUR TIKTOK, PARENTS QUI DÉBLOK – Pérols, 1 juin 2025 07:00, Pérols.

ADOS SUR TIKTOK, PARENTS QUI DÉBLOK ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

2025-06-01

2025-06-28

Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !

Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle…

Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre… .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

They growl instead of talking, think they’re entitled to everything, have wifi for brains and will soon have keys for fingers… Welcome to the wonderful world of teenagers!

German :

Sie knurren, statt zu sprechen, denken, dass ihnen alles zusteht, haben Wifi statt Gehirn und bald Tasten statt Finger… Willkommen in der wunderbaren Welt der Teenager!

Italiano :

Ringhiano invece di parlare, pensano di avere diritto a tutto, hanno il wifi al posto del cervello e presto avranno pulsanti al posto delle dita… Benvenuti nel meraviglioso mondo degli adolescenti!

Espanol :

Gruñen en vez de hablar, se creen con derecho a todo, tienen wifi por cerebro y pronto tendrán botones por dedos… ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de los adolescentes!

