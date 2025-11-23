ADOS SUR TIKTOK PARENTS QUI DEBLOK – THEATRE A L’OUEST Rouen

ADOS SUR TIKTOK PARENTS QUI DEBLOK Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre.Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle…Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre…Auteurs : Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver RecepovicMetteur en scène : Pierre LéandriUne co-production Sans Blague production et LP production

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76