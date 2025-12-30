ADOS SUR TIKTOK PARENTS QUI DEBLOK THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

ADOS SUR TIKTOK PARENTS QUI DEBLOK Début : 2026-02-14 à 16:00. Tarif : – euros.

Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre. Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle…Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre…Cliquez pour découvrir le teaser de « Ados sur TikTok, parents qui déblok » : https://www.youtube.com/shorts/ZvGN4tX8-qU

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33