Informations pratiques

Aigremont

ADP3P VISITE DE AIGREMONT

RDV devant l’église Aigremont Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Visite découverte du Mont Aigu , petit village discret jadis importante place forte entre Champagne et Lorraine. Partons sur les traces de cette ancienne seigneurie, l’évocation du château, l’histoire des seigneurs d’Aigremont apparentés aux Choiseul. Visite de l’église Saint-Sébastien des XIIIe et XV .

RDV devant l’église Aigremont 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE DE AIGREMONT Aigremont a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne Vannerie-Amance