ADP3P VISITE DE AIGREMONT Aigremont
vendredi 25 septembre 2026 · Aigremont
Informations pratiques
Aigremont
ADP3P VISITE DE AIGREMONT
RDV devant l’église Aigremont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Tout public
Visite découverte du Mont Aigu , petit village discret jadis importante place forte entre Champagne et Lorraine. Partons sur les traces de cette ancienne seigneurie, l’évocation du château, l’histoire des seigneurs d’Aigremont apparentés aux Choiseul. Visite de l’église Saint-Sébastien des XIIIe et XV .
RDV devant l’église Aigremont 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English :
L’événement ADP3P VISITE DE AIGREMONT Aigremont a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne Vannerie-Amance