Informations pratiques

Parnoy-en-Bassigny

ADP3P VISITE DE MORIMOND

RDV devant l’église Parnoy-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-08-21 2026-09-24

Tout public

4ème fille de Cîteaux, abbaye primaire de l’ordre. Le domaine ne compte plus que quelques bâtiments, mais le réseau hydraulique est intact. Venez découvrir le passé de cette prestigieuse abbaye telle qu’elle était encore à l’aube de la Révolution, comme l’évoquent maquette papier et vidéo 3D. Visite du chantier de taille de pierre de Rempart Grand Est. .

RDV devant l’église Parnoy-en-Bassigny 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE DE MORIMOND Parnoy-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne du Pays de Langres