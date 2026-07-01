ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup
samedi 11 juillet 2026 · Pisseloup
Informations pratiques
Pisseloup
ADP3P VISITE DE PISSELOUP
RDV à l’église Pisseloup Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Parcours dans le village permettant de découvrir le patrimoine bâti, son histoire ainsi que ses illustres habitants et visiteurs. Possibilité de se rendre à l’ancien site de Chaumondel (30mn de marche) où les premiers seigneurs du lieu ont posé leurs empreintes. Balade clôturée par le verre de l’amitié. .
RDV à l’église Pisseloup 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English :
L’événement ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne Vannerie-Amance