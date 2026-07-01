Informations pratiques

Pisseloup

ADP3P VISITE DE PISSELOUP

RDV à l’église Pisseloup Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Parcours dans le village permettant de découvrir le patrimoine bâti, son histoire ainsi que ses illustres habitants et visiteurs. Possibilité de se rendre à l’ancien site de Chaumondel (30mn de marche) où les premiers seigneurs du lieu ont posé leurs empreintes. Balade clôturée par le verre de l’amitié. .

RDV à l’église Pisseloup 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne Vannerie-Amance