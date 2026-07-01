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AGENDA · Pisseloup

ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup

samedi 11 juillet 2026 · Pisseloup

ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
RDV à l'église
Ville
52500 Pisseloup
Département
Haute-Marne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pisseloup

ADP3P VISITE DE PISSELOUP

RDV à l’église Pisseloup Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Tout public
Parcours dans le village permettant de découvrir le patrimoine bâti, son histoire ainsi que ses illustres habitants et visiteurs. Possibilité de se rendre à l’ancien site de Chaumondel (30mn de marche) où les premiers seigneurs du lieu ont posé leurs empreintes. Balade clôturée par le verre de l’amitié.   .

RDV à l’église Pisseloup 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18  dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE DE PISSELOUP Pisseloup a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne Vannerie-Amance