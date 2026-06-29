Informations pratiques

Val-de-Meuse

ADP3P VISITE DE PROVENCHERE-SUR-MEUSE

RDV devant l’église Val-de-Meuse Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Église rurale M.H qui présente les caractères régionaux de l’architecture gothique du XVe. La tour clocher abrite 2 cloches datées de 1869, et 1834.

Intérieur, ensemble mobilier remarquable du XVIIIe. Décor intérieur peint au XIV°. Découverte de cadrans solaires 2 cadrans primitifs puis petit tour dans les communes voisines de Coiffy-le-Haut et Parnoy, avant un retour à Provenchères-sur-Meuse pour une démonstration en atelier et un verre de l’amitié… solaire! .

RDV devant l’église Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.granjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE DE PROVENCHERE-SUR-MEUSE Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne