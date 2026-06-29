ADP3P VISITE DE PROVENCHERE-SUR-MEUSE Val-de-Meuse
samedi 19 septembre 2026 · Val-de-Meuse
Informations pratiques
Val-de-Meuse
ADP3P VISITE DE PROVENCHERE-SUR-MEUSE
RDV devant l’église Val-de-Meuse Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Église rurale M.H qui présente les caractères régionaux de l’architecture gothique du XVe. La tour clocher abrite 2 cloches datées de 1869, et 1834.
Intérieur, ensemble mobilier remarquable du XVIIIe. Décor intérieur peint au XIV°. Découverte de cadrans solaires 2 cadrans primitifs puis petit tour dans les communes voisines de Coiffy-le-Haut et Parnoy, avant un retour à Provenchères-sur-Meuse pour une démonstration en atelier et un verre de l’amitié… solaire! .
RDV devant l’église Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.granjean@yahoo.fr
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English :
L’événement ADP3P VISITE DE PROVENCHERE-SUR-MEUSE Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne