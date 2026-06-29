ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle
samedi 29 août 2026 · Enfonvelle
Informations pratiques
Enfonvelle
ADP3P VISITE D’ENFONVELLE
RDV devant l’église Enfonvelle Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tout public
Anniversaire de la borne .
Pique-nique collectif de l’association.
Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs. .
RDV devant l’église Enfonvelle 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne