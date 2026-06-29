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AGENDA · Enfonvelle

ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle

samedi 29 août 2026 · Enfonvelle

ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
RDV devant l'église
Ville
52400 Enfonvelle
Département
Haute-Marne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Enfonvelle

ADP3P VISITE D’ENFONVELLE

RDV devant l’église Enfonvelle Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tout public
Anniversaire de la borne .
Pique-nique collectif de l’association.
Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs.   .

RDV devant l’église Enfonvelle 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18  dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne