Informations pratiques

Enfonvelle

ADP3P VISITE D’ENFONVELLE

RDV devant l’église Enfonvelle Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Anniversaire de la borne .

Pique-nique collectif de l’association.

Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs. .

RDV devant l’église Enfonvelle 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE D’ENFONVELLE Enfonvelle a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne