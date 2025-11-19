ADRENALINE – SCENITH HALL 2 – ALBI Albi

ADRENALINE Début : 2026-03-27 à 21:00. Tarif : – euros.

ADRENALINE : LE SPECTACLE DU SALON DU CHEVAL D’ALBIAdrénaline 2026 – Entre Terre et EauDu 27 au 29 mars 2026, le Parc des Expositions d’Albi accueillera la 22? édition du Salon du Cheval d’Albi, un événement équestre incontournable en Occitanie. Au cœur de cette manifestation, le spectacle Adrénaline revient avec un thème inédit : Entre Terre et Eau .Un voyage sensoriel : Cette année, Adrénaline vous plongera dans un univers où les éléments naturels se rencontrent. À travers des performances équestres mêlant voltige, dressage, danse et acrobaties, le spectacle explore la dualité entre la force de la terre et la fluidité de l’eau, créant ainsi une expérience immersive et poétique.Dates et horaires : Les représentations auront lieu aux dates suivantes :Vendredi 27 mars 2026 à 21h00Samedi 28 mars 2026 à 14h00 et 21h00Dimanche 29 mars 2026 à 17h30

SCENITH HALL 2 – ALBI Parc des Expositions 81000 Albi 81