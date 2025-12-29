ADRIAN EDELINE + ANTOINE VIDAL La Gare Paris
ADRIAN EDELINE + ANTOINE VIDAL La Gare Paris mercredi 7 janvier 2026.
kraut jazz
Soirée à la Gare.
Le mercredi 07 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
La Gare 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Tous les soirs des concerts à participation libre de jazz pas chiant qui donne la banane.
Les meilleurs musiciens français et internationaux, et tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux.
Dans une gare de la Petite ceinture, avec 2000m2 de jardin et terrasses en plein Paris. Allez hop.Paris
https://www.instagram.com/la_gare_le_gore/
