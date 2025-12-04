Adrian Edeline, c’est le genre de guitariste qui ne rentre dans aucune case. Son style, alternatif, toujours en mouvement, mélange les influences, détourne les codes et cherche sans cesse de nouvelles sonorités. Sur scène ou en studio, il fait partie de ces musiciens insaisissables qu’on reconnaît à la première note. Compositeur pour le théâtre, le cinéma et ses propres projets (Ouverture Facile, Serpent…), il impose une patte singulière, toujours à la frontière entre expérimentation et émotion brute. Pas étonnant qu’on le retrouve aux côtés d’artistes aussi variés que Christine and the Queens, Juliette Armanet, Charlotte Gainsbourg, Crystal Murray ou Adrien Soleiman.

Adrian, c’est aussi un compagnon de route sur scène, que ce soit avec Crystal Murray, Tiss+ ou son projet le plus récent : Formal Institute.

Là, tout est affaire d’urgence et d’imprévu : une musique qui se construit dans l’instant, où la forme côtoie l’accident, entre kraut, jazz et improvisations télépathiques. Une matière sonore arrachée au présent.

Un voyage sonore libre, électrique et imprévisible, porté par le guitariste Adrian Edeline, entre improvisations fiévreuses, grooves hypnotiques et éclats rock-jazz taillés pour la scène.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 21h00 à 23h55

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

