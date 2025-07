ADRIEN CHAUDOT SCEPTIQUE, ENFIN JE CROIS (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Un spectacle où l’intelligence est un prétexte pour dire des conneries.

Avec son regard affûté (et un soupçon de mauvaise foi), Adrien Chaudot dissèque la vie moderne comme un scientifique blasé amour, éducation, psychanalyse, militantisme… rien n’échappe à son scepticisme méthodique.

Pendant une heure, il jongle entre ses angoisses de père, ses désillusions amoureuses et ses obsessions absurdes y compris pour les enfants mineurs qui extraient du cobalt au Congo (oui, vraiment).

Tout y passe les CRS, l’éducation positive, les grenades de désencerclement qui cherchent leur identité… Et toujours, ce doute, tenace, lucide, drôle.

SCEPTIQUE… ENFIN JE CROIS, c’est un stand-up acide mais tendre, où la mauvaise volonté devient presque une philosophie de vie.

21h. .

