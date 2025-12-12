Adrien Chicot Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Fort des intimités créées sur scène avec ses musiciens, Adrien brode, polit, façonne pianissimo des morceaux pour que chacun y entende sa petite musique intérieure.

L’instinct musical notoire d’Adrien Chicot ne se sera pas trompé avec ce casting sur mesure au service duquel il met ses irremplaçables talents de mélodiste et rythmicien.

Adrien Chicot : piano

Julien Alour : trompette

Ricardo Izquierdo : saxophone

Sylvain Romano : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Après l’accueil de l’album “Babyland” plébiscité par la presse et le public, le pianiste Adrien Chicot revient avec un cinquième album en quintet : “Sound of Eymet”.

Le samedi 24 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/