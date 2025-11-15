Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Adrien Marco Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Adrien Marco Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne samedi 15 novembre 2025.

Adrien Marco

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Nous recevrons donc Adrien Marco, Guitariste virtuose bien connu de la région.   .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15 

English :

German : Adrien Marco

Italiano :

Espanol :

L’événement Adrien Marco Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Sens et Sénonais