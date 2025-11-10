Adrien Sanchez Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il semble avoir digéré Coleman Hawkins, les phrases sinueuses de Joe Lovano, et peut être aussi le lyrisme arctique de Garbarek. Sa voix désormais lui appartient, pour rugir, gémir ou chanter, auprès de deux jazzmen aussi accomplis et désintéressés que lui : Fred Pasqua à la batterie et Florent Nisse.

Titta parcourt une immense étendue expressive, avec un esprit d’échange, de jeu et d’engagement : le groove rock à la mélodie évidente, le labyrinthe de métriques composées, les chants scandinaves ou encore les plus belles balades du grand repertoire des standards de jazz.

Avec son trio, Adrien Sanchez montre sa maturité et sa folie, son panache et son exquise délicatesse.

Adrien Sanchez : saxophone tenor

Florent Nisse : contrebasse

Fred Pasqua : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, compositions & traditionnels scandinaves — Titta ! veut dire regarde en suédois. C’est le joyeux impératif des enfants qu’Adrien Sanchez a choisi pour devise. Saxophoniste flamboyant au sein du quartet Flash Pig, il fait son grand saut dans le trio saxophone – contrebasse – batterie avec une force tellurique.

Le lundi 10 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

