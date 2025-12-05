Trois soirées uniques, pour écouter Adrien et ses sept complices partager des moments de musique où improvisation et émotion se mêlent naturellement. Ils accueilleront des invité·e·s inattendu·e·s pour vivre ensemble une expérience musicale chaleureuse et authentique.

✨ Le 5 décembre, pour la dernière date de sa résidence, Adrien — issu d’une famille libanaise immigrée aux Antilles dans les années 1930 — invitera des musicien·ne·s venus des scènes afro-caribéennes et latino-américaines.

LA PETITE HALLE, LIEU VIVANT AU CŒUR DE LA VILLETTE

La Petite Halle est un lieu hybride et chaleureux situé au cœur du Parc de la Villette, entre salle de concerts, restaurant-bar et espace de vie nocturne. Accessible, inclusif et ouvert à toutes les curiosités, elle défend une programmation éclectique portée par un socle jazz élargi. Un jazz comme ouverture, comme langage commun entre les musiques afro-descendantes : hip-hop, soul, électro, RnB… L’esprit ici est à la fusion, à la mixité, la recherche sonore et à la liberté artistique. Véritable laboratoire pour musiciens, la Petite Halle accueille aussi bien des jeunes talents que des figures cultes, dans une volonté affirmée de rendre la culture vivante et exigeante accessible au plus grand nombre.

⚠️ MÊME SI L’ÉVÉNEMENT EST COMPLET SUR SHOTGUN, UN QUOTA DE PLACES EST TOUJOURS DISPONIBLE SUR PLACE.

Venez tôt !

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

Adrien Soleiman – « le musicien préféré de ton musicien préféré » – s’installe à la Petite Halle pour une résidence carte blanche avec le BelleJazzClub, entre jazz, prog et soft rock.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 01h30

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

