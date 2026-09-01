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AGENDA · Saint-Vallier

Adrien Wild – Temporel Rue Victor Hugo Saint-Vallier

dimanche 27 septembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Espace Culturel Louis Aragon
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Vallier

Adrien Wild – Temporel

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Et si nous pouvions prendre le contrôle de ce qui nous échappe le plus : le temps ? Cet insaisissable fil conducteur de nos vies !
Imaginez pouvoir voyager dans le passé pour revivre des moments précieux, explorer le futur pour entrevoir ce qui vous attend, ou même suspendre le temps.
Peut-on prédire les numéros du loto, arrêter les aiguilles d’une horloge et immobiliser une personne suspendue dans les airs au-dessus de la foule ?
Dans ce spectacle où la magie défie le temps, préparez-vous à vivre l’inimaginable.   .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20  admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Adrien Wild – Temporel

L’événement Adrien Wild – Temporel Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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