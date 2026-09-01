Adrien Wild – Temporel Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Adrien Wild – Temporel

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Et si nous pouvions prendre le contrôle de ce qui nous échappe le plus : le temps ? Cet insaisissable fil conducteur de nos vies !

Imaginez pouvoir voyager dans le passé pour revivre des moments précieux, explorer le futur pour entrevoir ce qui vous attend, ou même suspendre le temps.

Peut-on prédire les numéros du loto, arrêter les aiguilles d’une horloge et immobiliser une personne suspendue dans les airs au-dessus de la foule ?

Dans ce spectacle où la magie défie le temps, préparez-vous à vivre l’inimaginable. .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Adrien Wild – Temporel

L’événement Adrien Wild – Temporel Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)