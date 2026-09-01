Adrien Wild – Temporel Rue Victor Hugo Saint-Vallier
dimanche 27 septembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Adrien Wild – Temporel
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Et si nous pouvions prendre le contrôle de ce qui nous échappe le plus : le temps ? Cet insaisissable fil conducteur de nos vies !
Imaginez pouvoir voyager dans le passé pour revivre des moments précieux, explorer le futur pour entrevoir ce qui vous attend, ou même suspendre le temps.
Peut-on prédire les numéros du loto, arrêter les aiguilles d’une horloge et immobiliser une personne suspendue dans les airs au-dessus de la foule ?
Dans ce spectacle où la magie défie le temps, préparez-vous à vivre l’inimaginable. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Adrien Wild – Temporel
L’événement Adrien Wild – Temporel Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Vallier (Saône-et-Loire)
- Festival Play it again Les tontons Flingeurs Ciné Galaure Saint-Vallier 18 septembre 2026
- Le concert Caruso, une voix pour l’éternité Saint-Vallier 19 septembre 2026
- Festival Play it again Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Galaure Saint-Vallier 19 septembre 2026
- Festival Play it again Le nom de la Rose Ciné Galaure Saint-Vallier 20 septembre 2026
- Festival Play it again Entre le ciel et l’enfer Ciné Galaure Saint-Vallier 25 septembre 2026