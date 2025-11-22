Adrienne Bolland, un destin né au Crotoy Galerie le Saint-Michel Le Crotoy 22 – 30 novembre Exposition en visitite libre, gratuite. Visite commentée les 22, 26, 29/11 et 03/12, 14h, 10 euros, (gratuit jusque 12 ans). Projection-débat « Les Victoires de l’audace », salle Colette, samedi 29 novembre, 20h30 : 4 euros (gratuit jusque 12 ans).

Une expo-événement sur la vie d’Adrienne Bolland, pionnière du ciel dont le destin se scelle au Crotoy au coeur de l’école d’aviation de sfrères Caudron

Cette exposition vous invite à revivre le parcours d’Adrienne Bolland, une aviatrice hors norme et pionnière du ciel. Femme libre et résolue, elle a marqué son époque par son anti-conformisme et son esprit d’aventure. L’une des premières femmes pilotes, son destin se scelle au Crotoy, où elle décroche son brevet de pilotage à l’école d’aviation des frères Caudron. Ce village et cette période de sa vie resteront gravés dans sa mémoire.

L’événement comprend des visites guidées et une projection-débat autour du film-documentaire « Les victoires de l’audace », animé par Coline Béry, réalisatrice et biographe d’Adrienne Bolland. Une occasion unique de découvrir la vie et l’œuvre d’une femme qui a défié les conventions et ouvert la voie à de nombreuses autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T11:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T17:00:00.000+01:00

1

http://villeducrotoy.fr

Galerie le Saint-Michel 29 rue de la porte du pont Le Crotoy 80550 Somme