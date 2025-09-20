ADULTE CHACHA DU 34 Clermont-l’Hérault

Lieu communiqué par mail 1 mois avant Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19 2026-03-20

Un spectacle intime sur une question existentielle…

Voilà, ça y est, j’ai 40 ans. J’ai l’âge d’être adulte, là, franchement on ne peut pas le nier.

Et pourtant, ce n’est pas si simple…

J’ai beau essayer, il y a quelque chose qui coince. C’est comme si je ne rentrais pas bien dans le moule.

Alors, je me suis rappelée toutes les situations où je me suis sentie jouer à être grande, adulte , et j’ai essayé de les confronter aux regards des autres, pour voir si elles et eux aussi, parfois, pouvaient se sentir carrément à côté de la plaque. Ou pas.

C’est peut-être un début ?

Plus tard, quand je serai grande, je comprendrais sûrement. Charlotte Perrin de Boussac.

Dès 12 ans.

Durée 55 min.

Théâtre documentaire introspectif.

Un spectacle proposé dans le cadre du temps fort AU SALON ! Des spectacles chez l’habitant.

LIEU COMMUNIQUÉ PAR MAIL 1 MOIS AVANT LA REPRÉSENTATION.

AUBERGE ESPAGNOLE

Nous vous invitons à apporter un petit quelque chose à grignoter, à partager. .

English :

An intimate show about an existential question?

German :

Ein intimes Schauspiel über eine existentielle Frage?

Italiano :

Uno spettacolo intimo su una questione esistenziale?

Espanol :

¿Un espectáculo íntimo sobre una cuestión existencial?

