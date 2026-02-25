ADULTE CHACHA DU 34

Lieu communiqué par mail 1 mois avant Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Un spectacle intime sur une question existentielle…

Un spectacle intime sur une question existentielle…

Voilà, ça y est, j’ai 40 ans. J’ai l’âge d’être adulte, là, franchement on ne peut pas le nier.

Et pourtant, ce n’est pas si simple…

J’ai beau essayer, il y a quelque chose qui coince. C’est comme si je ne rentrais pas bien dans le moule.

Alors, je me suis rappelée toutes les situations où je me suis sentie jouer à être grande, adulte , et j’ai essayé de les confronter aux regards des autres, pour voir si elles et eux aussi, parfois, pouvaient se sentir carrément à côté de la plaque. Ou pas.

C’est peut-être un début ?

Plus tard, quand je serai grande, je comprendrais sûrement. Charlotte Perrin de Boussac.

Dès 12 ans.

Durée 55 min.

Théâtre documentaire introspectif.

Un spectacle proposé dans le cadre du temps fort AU SALON ! Des spectacles chez l’habitant.

Auberge espagnole

Nous vous invitons à apporter un petit quelque chose à grignoter, à partager. .

Lieu communiqué par mail 1 mois avant Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate show about an existential question?

L’événement ADULTE CHACHA DU 34 Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS