Adventices, reprenez le contrôle !, CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79), Chérigné

Adventices, reprenez le contrôle ! Mardi 24 février, 09h00 CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79) Deux-Sèvres

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T09:00:00+01:00 – 2026-02-24T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T09:00:00+01:00 – 2026-02-24T13:00:00+01:00

Les partenaires du Rallye Transfert Deux-Sèvres Sud organisent une matinée technique dédiée à la gestion des adventices problématiques :

Adventices, reprenez le contrôle !

Mardi 24 février 2026 de 9h à 13h

Chez Cyril TRUTEAU à CHÉRIGNÉ (79) – 1 rte des trois noyers

Au programme, 3 ateliers mêlant interventions, témoignages et échanges :

1. Atelier 1 : Reconnaissance au champ des adventices

2. Atelier 2 : Leviers de gestion et témoignages d’agriculteurs

3. Atelier 3 : Construction d’itinéraires techniques alternatifs

Programme – Lien d’inscription

Rencontre gratuite, ouverte à tous (agriculteurs, conseillers, enseignants, étudiants…).

Un verre de l’amitié clôturera la matinée.

Contact et infos : Alexis GROSEILLER – 06.79.41.94.24

CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79) 1 ROUTE DES TROIS NOYERS 79 CHERIGNE Chérigné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.79.41.94.24 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « 20260224_Programme_Matinu00e9e Rallye 79 Sud_VF.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1sQ5pgLc_N-NQ9JdGnYEqFASfkz4AP6cG/view »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1sQ5pgLc_N-NQ9JdGnYEqFASfkz4AP6cG/view »}, {« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIOkK9G6EOuFOsfzhVvn5a7FUOUVPWUY5OFBDVTdSOTY4TUFRRzg2M0M2Qy4u »}]

Rencontre technique gratuite et ouverte à tous, organisée par les partenaires Rallye transfert 79 Sud.