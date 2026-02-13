Adventices, reprenez le contrôle !, CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79), Chérigné

Adventices, reprenez le contrôle ! Mardi 24 février, 09h00 CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79) Deux-Sèvres

Entrée libre sur inscription

Des journées techniques pour parler gestion des adventices et alternatives aux herbicides

Plusieurs rencontres sont programmées au 1er semestre 2026 sur les territoires Rallye Transfert NA :

• Rallye Deux-Sèvres Sud – Grandes cultures Polyculture-élevage

Mardi 24 février 2026 de 9h à 13h : Matinée technique « Adventices, reprenez le contrôle ! » / RDV chez Cyril Truteau à Chérigné (79) :

Programme – Lien d’inscription

• Rallye Dordogne – Viticulture

Mercredi 4 mars 2026 (plus d’informations à venir)

• Rallye Charentes – Viticulture

Jeudi 5 et Lundi 9 mars 2026 : 2 rencontres « De la flore aux outils : Gérer ses adventices en viticulture »

RDV le 5 mars à Artenac (17) et le 9 mars aux Métairies (16) :

Programme – Lien d’inscription

• Rallye Pyrénées-Atlantiques – Grandes cultures Polyculture-élevage

Jeudi 12 mars 2026 (plus d’informations à venir)

• Rallye Deux-Sèvres Nord – Grandes cultures Polyculture-élevage

Jeudi 19 mars 2026 de 9h30 à 13h : Matinée technique « Maîtrise des adventices : parce que la prairie a aussi son mot à dire ! » :

RDV au GAEC LES 2 RIVES à St-Amand-sur-Sèvre (79) Programme détaillé à venir

• Rallye Gironde – Viticulture

Lundi 23 mars 2026 (plus d’informations à venir)

• Rallye Corrèze – Maraîchage

Lundi 30 mars 2026 à 14h sur la station expérimentale ADIDA à Voutezac (19) (plus d’informations à venir)

Retrouvez toutes les infos sur la page du projet Rallye Transfert NA et dans cet agenda agroécologie Nouvelle-Aquitaine !

CHEZ THIERRY TRUTEAU – A CHERIGNE (79) 1 ROUTE DES TROIS NOYERS 79 CHERIGNE Chérigné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/251_chambre_regionale_dagriculture_nouvelle-aquitaine/PRODUIRE/ECOPHYTO/Rallye_Transfert_NA_En_Piste/20260224_Programme_Matinee_Rallye_79_Sud.pdf »}, {« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIOkK9G6EOuFOsfzhVvn5a7FUOUVPWUY5OFBDVTdSOTY4TUFRRzg2M0M2Qy4u »}, {« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/251_chambre_regionale_dagriculture_nouvelle-aquitaine/PRODUIRE/ECOPHYTO/Rallye_Transfert_NA_En_Piste/202603_Rallye_Transfert_16_Programme_VF.pdf »}, {« link »: « https://charente.chambres-agriculture.fr/rendez-vous-1/detail-de-lagenda/rallye-transfert-2026 »}, {« link »: « https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/produire/ecophyto/transfert-des-pratiques/rallye-transfert-na-2025-2027 »}]

Rencontre technique gratuite et ouverte à tous, organisée par les partenaires Rallye transfert en Février et Mars 2026