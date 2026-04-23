Adventure Games Camping du Trélachaume Maisod
Adventure Games Camping du Trélachaume Maisod samedi 6 juin 2026.
Maisod
Adventure Games
Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Adventure Games les 6 et 7 juin à Maisod au départ du Camping trélachaume à Maisod.
Au cours de ce week-end les personnes peuvent participer à un raid multi-activités, une course d’obstacles ou une rando/trail. Chaque course est non chronométrée et accessible à tous, enfants comme seniors, sportifs confirmés comme amateurs de défis. L’objectif n’est pas le résultat mais de se faire plaisir avant tout! .
Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 79 14
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English : Adventure Games
L’événement Adventure Games Maisod a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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