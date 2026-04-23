Adventure Games Camping du Trélachaume Maisod

Maisod

Adventure Games

Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Adventure Games les 6 et 7 juin à Maisod au départ du Camping trélachaume à Maisod.

Au cours de ce week-end les personnes peuvent participer à un raid multi-activités, une course d’obstacles ou une rando/trail. Chaque course est non chronométrée et accessible à tous, enfants comme seniors, sportifs confirmés comme amateurs de défis. L’objectif n’est pas le résultat mais de se faire plaisir avant tout! .

Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 79 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Adventure Games

L’événement Adventure Games Maisod a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE