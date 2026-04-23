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Adventure Games Camping du Trélachaume Maisod

Adventure Games Camping du Trélachaume Maisod samedi 6 juin 2026.

Lieu : Camping du Trélachaume

Adresse : 50 Rue du Mont du Cerf

Ville : 39260 Maisod

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Maisod

Adventure Games

Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Adventure Games les 6 et 7 juin à Maisod au départ du Camping trélachaume à Maisod.

Au cours de ce week-end les personnes peuvent participer à un raid multi-activités, une course d’obstacles ou une rando/trail. Chaque course est non chronométrée et accessible à tous, enfants comme seniors, sportifs confirmés comme amateurs de défis. L’objectif n’est pas le résultat mais de se faire plaisir avant tout!   .

Camping du Trélachaume 50 Rue du Mont du Cerf Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 79 14 

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English : Adventure Games

L’événement Adventure Games Maisod a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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