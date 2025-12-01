Adventus Soultz-sous-Forêts

Adventus Soultz-sous-Forêts vendredi 19 décembre 2025.

Adventus

9 rue Principale Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Au sein de l’église simultanée Saint-Jean-Baptiste, afin d’attendre Noël une veillée bilingue à la lueur des bougies vous est proposée.

Au sein de l’église simultanée Saint-Jean-Baptiste, afin d’attendre Noël une veillée bilingue à la lueur des bougies vous est proposée. 0 .

9 rue Principale Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 12 53 12

English :

In the simultaneous church of Saint-Jean-Baptiste, you can look forward to a bilingual candlelit Christmas Eve.

German :

In der Simultankirche Saint-Jean-Baptiste wird eine zweisprachige Nachtwache bei Kerzenschein angeboten, um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen.

Italiano :

Nella chiesa simultanea di Saint-Jean-Baptiste, potrete assistere a una vigilia di Natale bilingue a lume di candela.

Espanol :

En la iglesia simultánea de Saint-Jean-Baptiste, le espera una Nochebuena bilingüe a la luz de las velas.

L’événement Adventus Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte