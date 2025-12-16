Advienne que pourra Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 15:00 – 16:00

Gratuit : non de 4 € à 8 € Plein tarif : 8 €Réduit (-12 ans et demandeur d’emploi) : 6 €Carte blanche : 4 € Réservation : https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Mitza Clowne-professeure : rêves, doutes et petites victoires. Dans un quotidien imprévisible, elle transforme l’inattendu en richesse grâce à l’humour. « Advienne que pourra » suit les aventures de Mirza, clown-professeure, dans les défis de l’enseignement. Entre rêves, doutes et petites victoires, elle partage un quotidien imprévisible où le temps file et l’humour transforme l’inattendu en richesse. Tout public à partir de 7 ans

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

