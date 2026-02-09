ADVITAM Carcassonne

ADVITAM

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Début : 2026-03-26 21:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Des sonorités de Rock aux belles influences hexagonales, une poésie écorchée, des nerfs à fleur de peau, des mots qui hésitent, tressaillent, se dressent, s’insurgent, qui nous parlent, qui nous remuent parfois, qui nous touchent tout simplement .

Advitam, c’est une voix qui raconte les histoires vécues, celles d’hier, d’aujourd’hui et de demain, tant que l’Homme aimera. À travers ses chansons, le groupe dessine des portraits de quartiers, de rues et d’instants de vie, où se croisent rêves, passions et combats du quotidien. Actuellement en préparation de leur troisième album, c’est le moment idéal pour aller à la rencontre de leur univers.

Rock sounds with French influences, raw poetry, raw nerves, words that hesitate, twitch, stand up, rebel, that speak to us, that sometimes move us, that simply touch us .

Advitam is a voice that tells the stories of yesterday, today and tomorrow, as long as mankind loves. Through their songs, the group draws portraits of neighborhoods, streets and moments in life, where dreams, passions and everyday struggles intersect. Currently working on their third album, it’s the perfect time to discover their universe.

