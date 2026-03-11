AEC MMA AEF Group Brest Arena Brest

AEC MMA AEF Group

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour la première fois de son histoire, l’organisation posera son octogone à Brest.

L’organisation professionnelle née à Rennes en 2022 mettra en avant les meilleurs athlètes locaux ainsi que ses stars internationales.

Douze combats sont au programme de cette soirée qui s’annonce forte en émotions, en show et en ambiance, notamment avec une ceinture mondiale en jeu.

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30 (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : AEC MMA AEF Group

L’événement AEC MMA AEF Group Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue