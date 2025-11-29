AEC MMA – KINDARENA – ROUEN Rouen

AEC MMA Début : 2025-11-29 à 18:30. Tarif : – euros.

AEC GROUP PRESENTE : AEC MMAKINDARENA – ROUEN Un an après l’AEC 10, l’organisation professionnelle de MMA revient au Kindarena pour une nouvelle soirée de combats qui s’annonce exceptionnelle ! 12 Combats internationaux sont au programme impliquant de nouveaux normands dans la cage.Faîtes partie de l’aventure en réservant votre billet !Ouverture des portes 17h30, début des combats 18h30, carte principale 20h30.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

KINDARENA – ROUEN 40 RUE DE LILLEBONNE 76000 Rouen 76