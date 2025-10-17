BOODER – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

BOODER Début : 2025-12-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Booder Ah … l’école ! Après l’énorme succès de « Booder is back », l’humoriste Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle à la fois drôle et touchant sur l’école.De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, Booder nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe, ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs… Acteur et humoriste franco-marocain, Booder s’est fait connaître et apprécier du public grâce à ses one-manshow géniaux et via les différents films dans lesquels il a joué. Il présente aujourd’hui un spectacle pour toute la famille – drôle mais pas seulement – car l’humoriste aux mimiques inimitables nous entraîne dans un voyage scolaire entre souvenirs d’enfance et regard sur l’éducation d’aujourd’hui. Booder met en lumière les évolutions du système éducatif, avec beaucoup de légèreté, et aborde des sujets sensibles sans jamais tomber dans la leçon de morale.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69