Wimille

AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon)

Eglise Saint Pierre Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Organisé par l’Association des Amis de l’Eglise de Wimereux au profit de la restauration de l’église

Renseignements et réservations 06 85 52 58 77 ou contact@sauvonsleglisedewimereux.fr .

Eglise Saint Pierre Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 59 77

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English :

L’événement AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon) Wimille a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale