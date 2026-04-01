AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon) Wimille
AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon) Wimille samedi 11 avril 2026.
Wimille
AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon)
Eglise Saint Pierre Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Organisé par l’Association des Amis de l’Eglise de Wimereux au profit de la restauration de l’église
Renseignements et réservations 06 85 52 58 77 ou contact@sauvonsleglisedewimereux.fr .
Eglise Saint Pierre Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 85 52 59 77
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English :
L’événement AEICW Concert Concert Piano-forte et violon par Laure COLLADANT (piano-forte) et Francine TRACHIER (violon) Wimille a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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