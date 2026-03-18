Aëla (Les 3 parties) ANNULÉ Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:30 – 21:30

Gratuit : non à partir de 7€ Vous pouvez réserver vos billets en cliquant sur le lien.Possibilté de payer sur place en CB, espèce ou chèque. Tout public

Pour vivre une expérience exceptionnelle, viviez les trois parties de l’histoire d’Aëla.Dans un monde où réalité et magie se confondent, vivez une expérience sensorielle unique. Suivez Aëla, chanteuse lyrique, dont la vie change à l’arrivée d’un mystérieux bébé. Partez pour un voyage épique où trahison et amour s’entrelacent. Laissez-vous transporter par les parfums et sons captivants. La talentueuse et maline Aéla défie ses ennemis pour venger Nino, son bien-aimé. Ne ratez pas ce spectacle où chaque sens est éveillé.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

https://www.eventim-light.com/fr/a/6790c3b656fce07b6c22767a



Afficher la carte du lieu Salle de Variétés Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

