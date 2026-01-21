Aëla (Les 3 parties) – Récit immersif dans le noir Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 20:30 – 21:30

Gratuit : non 7 € / 17 € Tarif unique pour une partie : 7 €Pack les 3 parties : 17 € Billetterie : eventim-light.com/fr/a/6790c3b656fce07b6c22767a Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

En immersion totale grâce aux effets sonores et aux parfums. Dans un monde où réalité et magie se confondent, vivez une expérience sensorielle unique.Suivez Aëla, chanteuse lyrique dont la vie change à l’arrivée d’un mystérieux bébé.Partez pour un voyage épique où trahison et amour s’entrelacent.Laissez-vous transporter par les parfums et sons captivants. La talentueuse et maline Aéla défie ses ennemis pour venger Nino, son bien-aimé. Ne ratez pas ce spectacle où chaque sens est éveillé. Pour vivre une expérience exceptionnelle, vivez les trois parties de l’histoire d’Aëla. Partie 1 : 13 février 2026 à 20h30Partie 2 : 20 février 2026 à 20h30Partie 3 : 27 février 2026 à 20h30 Tout public à partir de 8 ans

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

