Aeolus Brass Band CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD PARIS mercredi 10 décembre 2025.
Le programme va proposer des pièces originales et d’adaptations de pièces classiques, modernes ou plus anciennes.
Composé des instruments de la famille des cuivres (cornets, saxhorns altos, saxhorns barytons euphoniums, tubas, trombones et percussions), cet orchestre composé de 30 musiciens devrait faire sonner et résonner les sons les plus endiablés, sous la conduite de Thomas Dubois, soliste de cette soirée.
Entrée gratuite sur réservation. Le concert sera précédé d’un lever de rideau des élèves du conservatoire.
Durée : 1h
Concert de l’ensemble de brass-band Aeolus
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit
Sous réserve de places disponibles, il vous appartient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous
Tout public.
CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 2 IMPASSE VANDAL 75014 PARIS