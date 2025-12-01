Aeolus Brass Band CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD PARIS

Le programme va proposer des pièces originales et d’adaptations de pièces classiques, modernes ou plus anciennes.

Composé des instruments de la famille des cuivres (cornets, saxhorns altos, saxhorns barytons euphoniums, tubas, trombones et percussions), cet orchestre composé de 30 musiciens devrait faire sonner et résonner les sons les plus endiablés, sous la conduite de Thomas Dubois, soliste de cette soirée.

Entrée gratuite sur réservation. Le concert sera précédé d’un lever de rideau des élèves du conservatoire.

Durée : 1h

Concert de l’ensemble de brass-band Aeolus

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Sous réserve de places disponibles, il vous appartient impérativement de réserver sur le lien ci-dessous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-10T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T19:30:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 2 IMPASSE VANDAL 75014 PARIS