AEON FIGHTING CHAMPIONSHIP ZENITH DE PAU Pau

AEON FIGHTING CHAMPIONSHIP

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 119 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Pour la première fois, le Zénith de Pau accueille un gala d’arts martiaux mixtes avec le lancement de AEON Fighting Championship, une nouvelle ligue de MMA alliant combattants professionnels, espoirs régionaux et ambiance de grand show.

AEON FC promet une soirée électrique, avec une mise en scène spectaculaire, une cage centrale et un cube écran géant pour ne rien manquer de l’action.

Une programmation unique mêlant combats amateurs et affrontements professionnels, portée par une production soignée.

Réservez vos places dès maintenant et vivez une expérience MMA intense, au cœur de l’arène !

Ne manquez pas l’opportunité d’être aux premières loges !

Un show, une scène, une ère. Bienvenue chez AEON FC. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

