AERO MALGRE LUI CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

AERO MALGRE LUI Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages de Fred Menuet et Matthieu Burnel. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Employé dans une grande entreprise aéronautique basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée de Victoria, une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles ! Pour sauver son job, Félix invente le pire des mensonges avec l’aide involontaire d’un stagiaire au Q.I indéterminé…

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31