Aéro modélisme L’albatros Montendre
Aéro modélisme L’albatros Montendre dimanche 1 février 2026.
Aéro modélisme L’albatros
rue de la Rogère Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Démonstration vols indoors
.
rue de la Rogère Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 13 09 17 albatrosmarcillac33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Demonstration of indoors flights
L’événement Aéro modélisme L’albatros Montendre a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge